Байден озвучил ожидания от переговоров по стратегической стабильности с Россией

Президент США Джо Байден с надеждой смотрит на переговоры России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности. Об этом он заявил журналистом в Белом доме.

«Они в процессе. И я питаю надежды», — ответил Байден на вопрос корреспондента ТАСС, подняв при этом вверх большой палец руки.

Первый в 2021 году российско-американский саммит по стратегической стабильности прошел в Женеве в среду, 28 июля. Российскую делегацию возглавлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Следующий этап переговоров намечен на сентябрь.