В ГИБДД анонсировали масштабные рейды на дорогах

Инспекторы ГИБДД проведут масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей по всей стране. В рамках проверочных мероприятий, остановят как можно больше автомобилей. Их владельцев будут проверять на алкогольное или наркотическое опьянение, наличие тонировки и соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости - и на употребление наркотических веществ», - говорится на сайте инспекции.

Одна из главных целей «сплошных проверок», отметили в ведомстве, снижение аварийности и тяжести последствий ДТП. Как правило, пьяных за рулем ловят по выходным, когда их больше всего.