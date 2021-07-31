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«Очень много вранья»: мать Децла обвинила внука во лжи

Олеся Степакова
19:40 31.07.2021
По словам Ирины Толмацкой, ей не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья.
«Очень много вранья»: мать Децла обвинила внука во лжи
© Фото: Gennadii Usoev Russian Look Globallookpress
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Ирина Толмацкая, мать репера Децла, обвинила внука Антония во лжи. Женщина также добавила, что не планирует общаться с молодым человеком в дальнейшем.

«Он про семью пооткровенничал. И очень много вранья. Мне просто не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: “Тормози, парень”», – сказала Толмацкая в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Она добавила, что у нее много претензий к Антонию и они общались только тогда, когда юноше была нужна финансовая помощь.

Толмацкая прокомментировала слова внука о том, что его дедушка, отец Децла, с ним судится. Для оформления наследства был сделан тест ДНК, добавила она.

«Оно (наследство - Прим.ред) было разделено на три части, а Александр Яковлевич выдаст свою часть Тони, когда ему будет 18 лет. Тони сказал, что это все его деньги, что мы не имеем права на эти деньги», – уточнила женщина.

Также Антоний соврал о том, что ходил с ней на могилу к своему отцу, добавила Толмацкая.

Ранее стало известно, что суд огласил результаты ДНК-теста сына Децла Антония, который официально признан наследником первой очереди.

Кирилла Толмацкого, ранее более известного под псевдонимом Децл не стало в начале 2019 года. Его самочувствие резко ухудшилось на одном из концертов. В гримерке ему пытались оказать своевременную неотложную помощь, но это не помогло. Прибывшие врачи после проведения еще нескольких процедур вынуждены были констатировать смерть исполнителя.

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