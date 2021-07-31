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Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов

Ян Брацкий
19:28 31.07.2021
Советский и российский композитор Борис Емельянов умер 27 июля от последствий COVID-19.
Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
© Фото: БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВ, Вконтакте
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В возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский композитор Борис Емельянов. О трагедии сообщает «Российская газета» со ссылкой на дочь музыканта. По информации издания, Емельянов умер еще 27 июля от последствий COVID-19.

Борис Емельянов родился в Хабаровском крае 20 апреля 1941 года. После успешного окончания Карагандинского музучилища он перебрался в Новокузнецк, где начал сотрудничать с местными исполнителями.

Известность пришла к композитору в конце 70-х годов, когда он стал работать с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым и другими в Москве.

Особую известность и любовь слушателей снискала песня «Носики-курносики», композиция прозвучала на Центральном телевидении в 1978 году в исполнении Валентины Толкуновой.

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