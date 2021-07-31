Подозреваемый в убийстве ребенка самарский экс-полицейский частично признал вину

Обвиняемый в убийстве девочки в Самарской области экс-полицейский частично признал свою вину в содеянном. Об этом журналистам сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«Он признал вину частично», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Сегодня, 31 июля, подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Бывшему правоохранителю предъявлено обвинение в убийстве.

Тело ребенка 2006 года рождения было найдено 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Сейчас следствие отрабатывает различные версии произошедшего.