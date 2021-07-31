В стране и мире Собака напала на двух малолетних детей в Подмосковье Олеся Степакова Инцидент произошел на территории деревни Филипповское в Чехове. © Фото: pixabay Читайте нас на: Двое детей пострадали после нападения собаки Московской области. Инцидент произошел сегодня в деревне Филипповское Чеховского района. Об этом сообщает региональный ГСУ СК. По предварительным данным, мать с двумя детьми подошли к частному дому, чтобы купить овощи у хозяйки участка. «В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер, содержащаяся на цепи, сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, где сначала напала на 4-летнюю девочку, а после, повалив косяку, в которой находился 11-месячный мальчик стала кусать его за голову», – говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что очевидцам удалось отогнать пса и вызвать скорую помощь. Дети госпитализированы с множественными укушенными ранами, уточнили в ведомстве. СК начал расследование инцидента, проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика