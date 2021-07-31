В стране и мире У истребителя Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель Ян Брацкий Летчик катапультировался и был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: У истребителя Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель. Инцидент произошел сегодня, 31 июля 2021, при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Летчик катапультировался и был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика