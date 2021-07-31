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Замминистра обороны РФ Булгаков поздравил новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения с военной присягой

Олеся Степакова
15:57 31.07.2021
Торжественная церемония была приурочена к празднованию Дня Тыла ВС РФ.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
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Замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения с приведением к Военной присяге, которая была приурочена к празднованию Дня Тыла ВС РФ, который отмечается 1 августа. 

В церемонии приняли участие представители центральных органов военного управления материально-технического обеспечения ВС РФ, военнослужащие полка, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители администрации Наро-Фоминского административного округа, члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также родные и близкие призывников.

В торжественном строю стояли более 60 военнослужащих из шестнадцати регионов страны. Обращаясь к новобранцам, заместитель Министра обороны выразил уверенность что каждый, кто перед лицом своих товарищей у полкового знамени произнес священные слова Военной присяги, этот день сохранит в памяти на всю жизнь.

«Служить в армии всегда считалось настоящим мужским делом. Ведь это каждодневный напряженный труд и высокая ответственность – перед командирами и сослуживцами, перед Отечеством и перед самим собой. Поэтому служите с честью! Она является главной ценностью для воина. Сохраняйте ее в чистоте и безупречности. Ни при каких обстоятельствах не падайте духом, не останавливайтесь ни перед какими препятствиями. Воспитывайте в себе достоинство, смелость, благородство, терпение и выносливость, закаляйте волю», – обратился к новобранцам замминитсра обороны России.

Также Булгаков отметил, что полку есть чем гордиться. Ежегодно он успешно участвует во всех крупномасштабных учениях, а его личный состав уже не раз проявил мужество и профессионализм при выполнении ответственных задач, в том числе и боевых, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в различных регионах страны.

В ходе церемонии Булгаков наградил представителей центральных органов управления, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащих 100-го отдельного полка обеспечения государственными наградами и ценными подарками.

По окончании церемонии на плацу воинской части все желающие смогли познакомиться с выставкой военной и специальной техники, находящейся на вооружении полка, осмотреть современную форму одежды российского военнослужащего, а также представленные индивидуальные рационы питания. Кроме того, родным, знакомым и друзьям призывников продемонстрировали социально-бытовые условия отдельного полка обеспечения. Гости посетили казарменные расположения, столовую, физкультурно-оздоровительный комплекс, блочно-модульный городок для размещения военнослужащих по контракту, библиотеку, хореографический зал, полковой Храм.

Позже в клубе части состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, командования воинской части с родственниками военнослужащих призыва 2021 года, проходящих службу в полку.

1 августа 2021 года одна из старейших служб обеспечения российской армии Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. 18 февраля 1700 года Петр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом».

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