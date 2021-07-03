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В России обновлен антирекорд по COVID-19 с января

Анна Касаткина
11:58 03.07.2021
За последние сутки коронавирусом заболело 24 439 человек.
В России обновлен антирекорд по COVID-19 с января
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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В России за прошедшие сутки выявили 24 439 случаев коронавируса. Это максимум с 15 января этого года - тогда зараженных было 24 715 человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 439 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3127 (12,8%) без клинических проявлений», - сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших в стране составляет 5 585 799. За сутки выписаны по выздоровлению от COVID-19 17 899 человек, всего вылечились 5 053 417. Умерли 697 человек - это максимум за все время пандемии. За весь период в стране скончалось 137 262 человека.

В Москве за прошедшие сутки выявлено 7 446 случаев коронавируса, в Подмосковье - 2 596. В Санкт-Петербурге инфекцией заразились 1 733 человека.

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