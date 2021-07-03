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Машина всмятку: кадры с места происшествия в горах Кабардино-Балкарии

Виктория Ивашечкина
11:51 03.07.2021
Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибла женщина.
© Видео: mchskbr, Instagram © Фото: mchskbr, Instagram
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МЧС публикует в своих соцсетях кадры с места трагедии в горах Кабардино-Балкарии.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате происшествия погибла женщина. В ущелье Адыр-суу сорвался легковой автомобиль.

«В 10:00 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе с подъемного механизма для автомашин, сорвался в обрыв автомобиль легковой. В автомобиле находилась 1 женщина из Ставропольского края 1973г.р которая погибла на месте», - говорится в сообщении ведомства.

На месте трагедии продолжают работать спасатели. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. 

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