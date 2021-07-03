В стране и мире Машина всмятку: кадры с места происшествия в горах Кабардино-Балкарии Виктория Ивашечкина Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибла женщина. © Видео: mchskbr, Instagram © Фото: mchskbr, Instagram Читайте нас на: МЧС публикует в своих соцсетях кадры с места трагедии в горах Кабардино-Балкарии. Напомним, ранее сообщалось, что в результате происшествия погибла женщина. В ущелье Адыр-суу сорвался легковой автомобиль. «В 10:00 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе с подъемного механизма для автомашин, сорвался в обрыв автомобиль легковой. В автомобиле находилась 1 женщина из Ставропольского края 1973г.р которая погибла на месте», - говорится в сообщении ведомства. На месте трагедии продолжают работать спасатели. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика