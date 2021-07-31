Поезд Адлер-Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области

В Ферзиковском районе Калужской области столкнулись поезд Адлер-Москва и грузовик. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в настоящее время доставляют на вокзалы. Всем, кто захочет, помогут добраться до пункта назначения, сообщают в правительстве региона.

По данным МЧС, информация об аварии поступила в 13.10 по московскому времени. О причинах столкновения пока неизвестно.