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Жителей сирийской Латакии обеспечили питьевой водой

Роман Захаров
05:05 31.07.2021
В провинции запустили в эксплуатацию сразу две водонапорных станции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Строительство двух новых водонапорных станций позволило централизовано обеспечить чистой питьевой водой 20 тысяч жителей провинции Латакия в Сирии.

«Введена в эксплуатацию станция, которая обеспечит водой 15 тысяч жителей города Джабла. Ее мощность более восьми тысяч кубометров воды в час. В горной части провинции также запущена станция, которая обеспечит водой семь тысяч человек», - сообщил представитель проводившей работы компании Сухел Аль-Араки.

Стоит отметить, что власти Сирии выделили средства на строительства новых станций благодаря российским военнослужащим, которые обеспечивают стабильность в регионе.

«Раньше воду нам привозили в цистернах - два раза в месяц. Приходилось экономить. Израсходовал больше на полив - не хватило на приготовление пищи. Сейчас вода есть всегда. Хотите чаю?», - рассказал журналистам местный житель Мхаммад Хасан.

Новые насосные станции качают воду даже в населенные пункты, которые находятся на высоте более 1500 метров над уровнем моря.

Станция вблизи городка Джабле - одна из самых новых. Она начала работать всего полгода назад. А мощности этой станции хватает, чтобы снабдить водой целый город и его окраины. Две новые водонапорные станции, построенные в горной части сирийской Латакии, обеспечивают водой двадцать две тысячи местных жителей, а это почти 99% всего населения региона.

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