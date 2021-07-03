Путин выразил уверенность в укреплении союзнических отношений с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко в Днем независимости. Государственный праздник отмечают в республике в субботу, 3 июля.

«В поздравлении глава российского государства отметил, что 3 июля - знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны», - сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин также выразил уверенность, что две страны совместными усилиями будут укреплять союзнические связи, вести конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Россия и Белоруссия также должны продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, так как это в полной мере отвечает их интересам, добавил российский лидер.