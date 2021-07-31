Армия Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков открыл мемориал Воинам тыла в Подмосковье Иван Линдеманн В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения в Наро-Фоминском районе Московской области в торжественной обстановке открыл мемориал, посвященный Воинам тыла. В церемонии приняли участие представители центральных органов военного управления материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащие полка, ветераны ВС РФ, представители администрации Наро-Фоминского административного округа, члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и приглашенные гости. «Мы вспоминаем всех тружеников тыла, кто приближал победы наших воинов, кто напряжением всех своих сил помогал добывать успех в сражениях. В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего. Подразделениями тыла было восстановлено более сотни тысяч километров железнодорожных магистралей, автомобильных дорог. Возвращены в строй после лечения миллионы раненых и больных. Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда», – отметил в своем выступлении заместитель министра обороны. Он отметил, что прошлое помогает россиянам понять настоящее и уверенно смотреть в будущее. «Еще важно передать эту память в наследство нашим детям, внукам и правнукам, в том числе тем, кто служит Родине, кто с оружием в руках сегодня принимает присягу ей на верность. Сегодня, открывая памятник воинам тыла, мы передаем летопись их благородных дел будущим поколениям», - подчеркнул замглавы военного ведомства. В заключительной части церемонии заместитель министра обороны и почетные гости возложили венки и цветы к мемориалу, а также почтили память воинов минутой молчания. Перед собравшимися торжественным маршем прошли военнослужащие 100-го отдельного полка обеспечения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика