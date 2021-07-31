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Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков открыл мемориал Воинам тыла в Подмосковье

Иван Линдеманн
11:21 31.07.2021
В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения в Наро-Фоминском районе Московской области в торжественной обстановке открыл мемориал, посвященный Воинам тыла.

В церемонии приняли участие представители центральных органов военного управления материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащие полка, ветераны ВС РФ, представители администрации Наро-Фоминского административного округа, члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и приглашенные гости.

«Мы вспоминаем всех тружеников тыла, кто приближал победы наших воинов, кто напряжением всех своих сил помогал добывать успех в сражениях. В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего. Подразделениями тыла было восстановлено более сотни тысяч километров железнодорожных магистралей, автомобильных дорог. Возвращены в строй после лечения миллионы раненых и больных. Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда», – отметил в своем выступлении заместитель министра обороны.

Он отметил, что прошлое помогает россиянам понять настоящее и уверенно смотреть в будущее.

«Еще важно передать эту память в наследство нашим детям, внукам и правнукам, в том числе тем, кто служит Родине, кто с оружием в руках сегодня принимает присягу ей на верность. Сегодня, открывая памятник воинам тыла, мы передаем летопись их благородных дел будущим поколениям», - подчеркнул замглавы военного ведомства.

В заключительной части церемонии заместитель министра обороны и почетные гости возложили венки и цветы к мемориалу, а также почтили память воинов минутой молчания. Перед собравшимися торжественным маршем прошли военнослужащие 100-го отдельного полка обеспечения.

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