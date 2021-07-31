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Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый в мире перепрограммируемый спутник связи

Анна Касаткина
00:52 31.07.2021
Экспериментальный телекоммуникационный спутник Eutelsat Quantum должен прослужить около 15 лет.
Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый в мире перепрограммируемый спутник связи
© Фото: Сергей Мамонтов РИА Новости
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Ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 успешно вывела на орбиту два новых спутника связи. Один из них — Eutelsat Quantum —можно будет перепрограммировать после пуска, что ранее было недоступно.

Ракета стартовала в пятницу, 30 июля, с космодрома в Куру во Французской Гвиане. Это шестой запуск, проведенный компанией-оператором Arianespace в этом году.

Ariane 5 вывела на геостационарную орбиту два коммерческих аппарата — бразильский телекоммуникационный спутник Star One D2 и французский экспериментальный телекоммуникационный спутник Eutelsat Quantum.

Как отметили в Arianespace, спутник Star One D2, в частности, расширит широкополосное покрытие в Центральной Америке и представит доступ к интернету малообеспеченным слоям населения. Eutelsat Quantum, в свою очередь, станет первым в мире универсальным спутником — его можно будет перепрограммировать после запуска, сообщает ТАСС. Ожидается, что аппарат прослужит около 15 лет.

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