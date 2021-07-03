В МЧС уточнили информацию по ЧП в горах Кабардино-Балкарии

В МЧС прокомментировали сообщения по ЧП в горах Кабардино-Балкарии. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в горах сорвался фуникулер. Утверждалось, что в результате трагедии погиб один человек.

В ведомстве уточнили, что в горах произошел инцидент с падением автомобиля, который упал с подъемника. В результате этого, как отметили в ведомстве, погибла женщина.

В мае текущего года кабина фуникулера с людьми рухнула с огромной высоты в итальянской провинции Пьемонт. Местные СМИ сообщили, что восемь из 11 находившихся в кабинке человек - погибли.