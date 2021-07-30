Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Миротворцы РФ обеспечили безопасность паломниками монастыря Амарас в Карабахе

Роман Захаров
05:30 30.07.2021
Было проверено более 20 объектов и порядка 5 га территории, прилегающей к монастырю Амарас, на наличие подозрительных лиц и предметов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность накануне посещения паломниками древнего монастыря Амарас в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

Накануне богослужений на объектах монастырского комплекса, находящегося вблизи линии разграничения сторон, миротворцами были проведены мероприятия по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также по обеспечению безопасности передвижения автоколонны с паломниками по маршруту Степанакерт - монастырь Амарас и обратно.

Всего было проверено более 20 объектов и порядка 5 га территории, прилегающей к монастырю Амарас, на наличие подозрительных лиц и предметов.

«Сегодня проводилась комплексная тренировка по обеспечению безопасности гражданского населения на территории монастырского комплекса Амарас. Данные тренировки проходят регулярно, личный состав повышает свои навыки для того, чтобы умело действовать в любой сложившейся ситуации», - рассказал представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Михаил Седов.

Амарас является одним из раннесредневековых армянских монастырей и расположен в юго-восточной части Нагорного Карабаха. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра. В результате подписания соглашения 9 ноября 2020 года монастырь Амарас остается вблизи линии соприкосновения в зоне ответственности российских миротворцев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Спорт
Пловец Рылов завоевал вторую золотую медаль Олимпиады в Токио
05:05 Армия
Видео
Удар по вирусу: как проходит ревакцинация российских военнослужащих в Сирии
04:57 Спорт
Россиянка Пракатень взяла серебряную медаль в академической гребле в Токио
01:04 В стране и мире
Очень теплые ночи: Вильфанд рассказал о погоде в столице на ближайшие дни
01:22 В стране и мире
Есть жертвы: автомобиль протаранил террасу бара в Париже
Популярное
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты
Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.