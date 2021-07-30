Миротворцы РФ обеспечили безопасность паломниками монастыря Амарас в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность накануне посещения паломниками древнего монастыря Амарас в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

Накануне богослужений на объектах монастырского комплекса, находящегося вблизи линии разграничения сторон, миротворцами были проведены мероприятия по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также по обеспечению безопасности передвижения автоколонны с паломниками по маршруту Степанакерт - монастырь Амарас и обратно.

Всего было проверено более 20 объектов и порядка 5 га территории, прилегающей к монастырю Амарас, на наличие подозрительных лиц и предметов.

«Сегодня проводилась комплексная тренировка по обеспечению безопасности гражданского населения на территории монастырского комплекса Амарас. Данные тренировки проходят регулярно, личный состав повышает свои навыки для того, чтобы умело действовать в любой сложившейся ситуации», - рассказал представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Михаил Седов.

Амарас является одним из раннесредневековых армянских монастырей и расположен в юго-восточной части Нагорного Карабаха. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра. В результате подписания соглашения 9 ноября 2020 года монастырь Амарас остается вблизи линии соприкосновения в зоне ответственности российских миротворцев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.