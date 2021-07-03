В Ижевске собрали оперштаб после утечки хлора

В Ижевске организовали оперативный штаб после утечки 800 килограммов хлора. Он произошел вследствие разгерметизации одной из емкостей, расположенных на складе на станции подъема воды.

Оперативный штаб организован властями города. В его работе принимают участие местная администрация и региональные ведомства.

Ранее в МЧС сообщили о выбросе хлора, произошедшем в Ижевске. Как заверили в «Ижводоканале», распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, угрозы для близлежащего жилого сектора - нет. Для предотвращения возможной угрозы для жилого сектора была установлена водяная завеса.