В стране и мире Две тысячи «квадратов» в огне: на юго-востоке Москвы полыхает склад Анна Касаткина Спасателям удалось локализовать возгорание. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве на площади 2000 «квадратов» полыхает склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ), сообщает ГУ МЧС по столице. Сообщение о возгорании по улице Перерва, 11, строение 27 поступило в ведомство в 00.17 в пятницу, 30 июля. «Происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара 2000 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и вертолеты МАЦ», — рассказали в МЧС. В 4.00 пожар был локализован. Информации о пострадавших и причинах возгорания нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика