Две тысячи «квадратов» в огне: на юго-востоке Москвы полыхает склад
Спасателям удалось локализовать возгорание.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве на площади 2000 «квадратов» полыхает склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ), сообщает ГУ МЧС по столице.
Сообщение о возгорании по улице Перерва, 11, строение 27 поступило в ведомство в 00.17 в пятницу, 30 июля.
«Происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара 2000 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и вертолеты МАЦ», — рассказали в МЧС.
В 4.00 пожар был локализован. Информации о пострадавших и причинах возгорания нет.