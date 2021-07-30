В Гидрометцентре рассказали о плюсах отдыха на Балтийском море

Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, отметив, что на курортах черноморского побережья нашей страны - тоже очень теплая вода, однако она потеплела гораздо позже.

«Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе - 25 градусов, в Анапе и Геленджике - 24 градуса, а в Сочи - 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Черном море, поэтому там уже 1,5 месяца такое теплое море», - приводит РИА Новости его слова.

Специалист добавил, что те, кто выбрали для отдыха Балтийский регион, все правильно спланировали, поскольку там очень редко столь длительное время держится высокая температура воды. По его словам, это произошло из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.

В заключение метеоролог подчеркнул, что максимальной температуры Черное море достигнет в августе, а Балтийское море - едва ли прогреется сильнее.