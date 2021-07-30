Удар по вирусу: как проходит ревакцинация российских военнослужащих в Сирии

Перед вакцинацией военнослужащих РФ в Сирии врачи задают пациентам обязательный перечень вопросов, а еще проводят тщательный осмотр и измеряют давление и температуру тела. Все 100% военнослужащих российской группировки в Сирии были привиты от коронавируса. Правда, многие вакцинировались больше полугода назад и теперь было принято решение провести ревакцинацию, то есть - повторное вакцинирование.

«При отсутствии противопоказаний проводится ревакцинация военнослужащих, которые были провакцинированы до Нового года», - объяснил старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Кутик.

Ежедневно на авиабазе Хмеймим ревакцинацию проходят порядка 30 человек. После прививки все военнослужащие находятся под наблюдением квалифицированных медицинских специалистов в течение трех суток. Никаких побочных эффектов, говорят медики, у них не наблюдается. Максимум - кратковременное повышение температуры. Уговаривать военных сделать дополнительную прививку не приходится, ведь у многих переболели друзья и близкие.

«Это очень сложно переносится. Переболела жена. Длительное нахождение в стационаре. Около 15 дней с лишним. И, соответственно, поражение легких. В итоге развивается, скажем, как недостаточность дыхания и восстановительный период - длительный, сложный. То есть, чтобы его предотвратить, лучше вакцинироваться вовремя», - рассказал старший ординатор хирургического отделения Антон Пирогов.

На авиабазе Хмеймим используют проверенную российскую вакцину «Спутник V». Дополнительная вакцинация позволяет повысить или поддержать высокий уровень антител в организме и эффективнее противостоять заражению.

«Прибыл на повторную вакцинацию. Прививка прошла успешно, никаких побочных эффектов. Ни поднятия температуры, советую всем прививаться. Потому что в моем случае - товарищ переболел очень тяжело. Длительное восстановление. До полугода», - поделился командир взвода Андрей Беспятов.

Отметим, что ревакцинация военнослужащих российской группировки в Сирии идет одновременно во всех местах дислокации военных.