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Ученые создали алгоритм для предсказания места и времени возможных терактов

Анна Касаткина
23:45 30.07.2021
Разработанная система машинного обучения способна делать верные предсказания, если получает данные из тех уголков планеты, где теракты происходят достаточно часто.
Ученые создали алгоритм для предсказания места и времени возможных терактов
© Фото: John Schnobrich, unsplash.com
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Примерное время и место терактов за неделю до того, как они будут совершены, научились предсказывать математики. Группа ученых под руководством профессора Чжэцзянского университета Андре Питона разработала систему машинного обучения, которая анализирует потенциально опасные сообщения в интернете и другие открытые данные.

«Используя лишь общественно доступные данные, мы создали модель, способную предсказывать многие теракты за неделю до их совершения в тех регионах мира, где террористы особенно активны», — пишут ученые в предисловии к исследованию, опубликованному в научном журнале Science Advances.

Математики собрали огромный массив информации, который включал в себя данные по терактам различных группировок по всем миру в период с 2003 по 2016 годы. При помощи анализа этих данных они попытались отыскать индикаторы, указывающие на планирующуюся атаку экстремистов.

Выяснилось, что система способна делать верные предсказания, если получает данные из тех уголков планеты, где теракты происходят достаточно часто. Алгоритмы в этих случаях могут предсказать примерно половину таких инцидентов. В частности, Питону и его коллегам удалось понять, что террористы наиболее активны в тех регионах стран, где высок вклад в экономику, низкая плотность населения и развитое дорожное покрытие.

По мнению ученых, разработка в перспективе поможет спецслужбам и правительствам государств, где теракты происходят особенно часто, предсказывать эти события и вовремя их предотвращать, а также тратить меньше ресурсов на борьбу с ложными терактами.

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