Сирийским военным удалось стабилизировать ситуацию в провинции Дераа

Военнослужащим сирийской армии удалось стабилизировать обстановку в провинции Дераа, где радикалы обстреляли позиции правительственных сил. Об этом журналистам сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Усилиями вооруженных сил Сирийской Арабской Республики обстановка в Дераа стабилизирована, с 30 июля установлен режим прекращения огня. Сирийскими органами безопасности достигнуты договоренности с лидерами вооруженных формирований по урегулированию ситуации», - сказал Кулить.

С его слов, в последнее время существенно обострилась ситуация в районе населенного пункта Дераа аль-Баляд одноименной провинции. Наблюдатели фиксируют участившиеся боестолкновения вооруженных радикалов с представителями сирийской полиции.