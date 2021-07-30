В кафе на юго-западе Москвы вспыхнул мощный пожар
Кафе горит по всей площади, борьбу с огнем ведут 25 расчетов.
© Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы, ВКонтакте © Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы, ВКонтакте
На юго-западе Москвы полыхает кафе. Инцидент произошел на улице Профсоюзной, где расположена точка общепита.
Кафе горит по всей площади, территория места происшествия оцеплена. На тушении работают 25 пожарных расчетов.
Судя по опубликованным кадрам, заведение сгорело дотла. О причинах случившегося пока не сообщается, как и о возможных пострадавших в результате пожара.