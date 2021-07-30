В стране и мире В кафе на юго-западе Москвы вспыхнул мощный пожар Ян Брацкий Кафе горит по всей площади, борьбу с огнем ведут 25 расчетов. © Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы, ВКонтакте © Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы, ВКонтакте Читайте нас на: На юго-западе Москвы полыхает кафе. Инцидент произошел на улице Профсоюзной, где расположена точка общепита. Кафе горит по всей площади, территория места происшествия оцеплена. На тушении работают 25 пожарных расчетов. Судя по опубликованным кадрам, заведение сгорело дотла. О причинах случившегося пока не сообщается, как и о возможных пострадавших в результате пожара. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика