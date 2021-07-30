Ранены четверо: неизвестный устроил стрельбу в Берлине

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Берлине. По последним данным, инцидент произошел на стоянке около строительного супермаркета.

«Трое мужчин и одна женщина ранены. Они доставлены в больницу», – сообщает газета Berliner Zeitung.

Уточняется, что один человек получил ножевое ранение, другой - огнестрельное. У третьего пострадавшего травма головного мозга, уточнили в пожарном департаменте.

По данным СМИ, стрелявшему удалось скрыться. Правоохранители не исключают версию теракта. Полиция начала крупную спецоперацию. Детали произошедшего пока не уточняются.