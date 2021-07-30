Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Структуру возглавит помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», – говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации .

В основные задачи структуры входит, среди прочего, координация деятельности госорганов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения и образования и к предупреждению попыток фальсификации исторических фактов.

Помимо этого, комиссия будет анализировать деятельность иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам РФ в исторической сфере, говорится в указе.

Ранее, на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом, Владимир Путин заявил, что Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа в борьбе с нацизмом. По словам российского лидера, оборвавшиеся на войне жизни всегда будут «отзываться в нас незаживающей раной».