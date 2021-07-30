Путину доложили об итогах трех лет существования платформы «Россия - страна возможностей»

Более 80 процентов участников проектов платформы «Россия - страна возможностей» стали успешнее в самореализации, а больше половины отметили, что смогли определиться со своим призванием. Об итогах трех лет существования платформы сегодня рассказал президенту ее лидер Алексей Комиссаров. Встреча прошла в Кремле.

«Сейчас закончился дистанционный этап четвертого сезона "Лидеров России", скоро будут финалы всех треков, в том числе трека "Международный", который запущен по вашему поручению. Мы получили около 11 тысяч заявок, и что меня лично поразило, - из 150 стран. Это невероятно. Все они проявили интерес к этому конкурсу. Наверное, неудивительно, потому что призы там серьезные. Благодаря вашему решению финалисты могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство, а победители - даже на гражданство Российской Федерации. В общем, таких примеров мы нигде в мире не нашли, чтобы вот так прозрачно отбирались участники для получения таких возможностей», - поделился с главой государства генеральный директор АНО «Россия- страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, он подчеркнул, что около трехсот участников конкурса «Лидеры России» назначены на серьезные посты - в том числе губернаторов, мэров, замминистров.