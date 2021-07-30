Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путину доложили об итогах трех лет существования платформы «Россия - страна возможностей»

Ян Брацкий
16:00 30.07.2021
Всего в рамках платформы действуют 26 проектов, в которых уже приняли участие более восьми миллионов человек.
Путину доложили об итогах трех лет существования платформы «Россия - страна возможностей»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Более 80 процентов участников проектов платформы «Россия - страна возможностей» стали успешнее в самореализации, а больше половины отметили, что смогли определиться со своим призванием. Об итогах трех лет существования платформы сегодня рассказал президенту ее лидер Алексей Комиссаров. Встреча прошла в Кремле.

«Сейчас закончился дистанционный этап четвертого сезона "Лидеров России", скоро будут финалы всех треков, в том числе трека "Международный", который запущен по вашему поручению. Мы получили около 11 тысяч заявок, и что меня лично поразило, - из 150 стран. Это невероятно. Все они проявили интерес к этому конкурсу. Наверное, неудивительно, потому что призы там серьезные. Благодаря вашему решению финалисты могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство, а победители - даже на гражданство Российской Федерации. В общем, таких примеров мы нигде в мире не нашли, чтобы вот так прозрачно отбирались участники для получения таких возможностей», - поделился с главой государства генеральный директор АНО «Россия- страна возможностей» Алексей  Комиссаров.

Кроме того, он подчеркнул, что около трехсот участников конкурса «Лидеры России» назначены на серьезные посты - в том числе губернаторов, мэров, замминистров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:11 В стране и мире
Новак оценил решение ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи
16:47 В стране и мире
Россия ведет консультации с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов
14:46 В стране и мире
Видео
В МИД РФ пообещали сделать пребывание российских туристов в Турции безопасным
13:04 Спорт
Первая ракетка мира Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира
10:11 Спорт
Видео
«Я постаралась выполнить свою работу»: Бацарашкина рассказала о втором золоте Игр
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.