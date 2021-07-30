Миротворцы РФ очистили от взрывоопасных предметов 662 километра дорог в Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за реализацией договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе.

Существенных нарушений режима прекращения огня за прошедший период не замечено. Отдельные инциденты были урегулированы российскими миротворцами на местах.

С 23 июля была обеспечена безопасность прохождения 18 автомобильных колонн ВС Азербайджана. 12 из них проследовали через Лачинский коридор на север и юг, а шесть - по маршруту Шуша-Красный базар-Каджар и обратно.

За 24 и 25 июля российские миротворцы сопроводили 752 паломника в монастырь Амарас.

24 и 29 июля российские миротворцы доставили адресную гуманитарную помощь людям с ограниченными возможностями, а также двадцати многодетным семьям в отдаленных селах. За неделю две с половиной тонны гуманитарной помощи получило более трех сотен человек.

26 июля военврачи медотряда спецназначения и офицеры центра гуманитарного реагирования впервые приняли роды у местной жительницы в районной больнице города Мардакерта, а также оказали квалифицированную медпомощь пятидесяти двум жителям из отдаленных населенных пунктов.

Рабочие группы Центра гуманитарного реагирования совершили три выезда для обеспечения безопасности сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ в Мардакертском и Аскеранском районах.

Инженерно-саперные миротворческие группы продолжают разминировать местность и объекты и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы. На полигоне Баллыджа утилизировано более трех сотен взрывоопасных предметов за неделю.

На сегодня проверено 1913 зданий, очищено более 662 километров дорог и 2219 гектаров территории. Обнаружено и уничтожено 25767 взрывоопасных предметов.