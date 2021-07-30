В Москве состоялось возложение цветов генералу Маргелову и погибшим воинам-десантникам

В Москве в соответствии с планом празднования 91-й годовщины со Дня образования ВДВ состоялись торжественные ритуалы возложения цветов легендарному командующему Воздушно-десантными войсками генералу Василию Маргелову, а также десантникам, погибшим при исполнении воинского долга.

В ритуалах участвовали начальник штаба Воздушно-десантных войск генерал-полковник Евгений Устинов, заместитель командующего ВДВ по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин и председатель центрального правления Всероссийского союза общественных объединений десантных войск «Союз десантников России» Валерий Юрьев.

«Сегодня, накануне 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, мы проводим торжественные ритуалы возложения цветов к памятникам воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, и по всем местам захоронений наших боевых друзей, тем самым отдавая дань памяти всем не вернувшимся с локальных войн и военных конфликтов во имя нашей Родины», - подчеркнул Устинов.

По окончании возложения мимо памятников прошел торжественный строй караула Преображенского полка.

Торжественные мероприятия прошли в соответствии с имеющимися требованиями по предотвращению распространения инфекции COVID-19.