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В Москве состоялось возложение цветов генералу Маргелову и погибшим воинам-десантникам

Тимур Шерзад
16:42 30.07.2021
Торжественные мероприятия прошли в соответствии с имеющимися требованиями по предотвращению распространения инфекции COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве в соответствии с планом празднования 91-й годовщины со Дня образования ВДВ состоялись торжественные ритуалы возложения цветов легендарному командующему Воздушно-десантными войсками генералу Василию Маргелову, а также десантникам, погибшим при исполнении воинского долга. 

В ритуалах участвовали начальник штаба Воздушно-десантных войск генерал-полковник Евгений Устинов, заместитель командующего ВДВ по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин и председатель центрального правления Всероссийского союза общественных объединений десантных войск «Союз десантников России» Валерий Юрьев.

«Сегодня, накануне 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, мы проводим торжественные ритуалы возложения цветов к памятникам воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, и по всем местам захоронений наших боевых друзей, тем самым отдавая дань памяти всем не вернувшимся с локальных войн и военных конфликтов во имя нашей Родины», - подчеркнул Устинов.

По окончании возложения мимо памятников прошел торжественный строй караула Преображенского полка.

Торжественные мероприятия прошли в соответствии с имеющимися требованиями по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

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