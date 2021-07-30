В стране и мире Автомобиль экс-солиста Modern Talking выгорел дотла на Ибице Ян Брацкий Звезда 90-х ехал в машине со своим сыном Александром, когда из-под капота повалил едкий дым. © Видео: thomasanders_official, Instagram © Фото: thomasanders_official, Instagram Читайте нас на: Экс-солист группы Modern Talking певец Томас Андерс лишился своего внедорожника. Инцидент произошел во время отдыха легендарного исполнителя на Ибице. О произошедшем Андерс рассказал своим подписчикам в социальных сетях. © thomasanders_official, Instagram В автомобиле 58-летний артист находился вместе с сыном Александром. Внезапно, рассказал певец, из-под капота повалил сильный дым, а в кабине запахло гарью. Томас Андерс сумел свернуть на обочину и выскочил из машины вместе с сыном. © thomasanders_official, Instagram На опубликованных с места ЧП кадрах видно, как сгорает джип. Слышны звуки пожарных сирен, а в небо поднимаются черные клубы дыма. Томас Андерс поблагодарил подписчиков за беспокойство и заверил поклонников в том, что с ним и его сыном все в порядке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика