Автомобиль экс-солиста Modern Talking выгорел дотла на Ибице
Звезда 90-х ехал в машине со своим сыном Александром, когда из-под капота повалил едкий дым.
© Видео: thomasanders_official, Instagram © Фото: thomasanders_official, Instagram
Экс-солист группы Modern Talking певец Томас Андерс лишился своего внедорожника. Инцидент произошел во время отдыха легендарного исполнителя на Ибице. О произошедшем Андерс рассказал своим подписчикам в социальных сетях.
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