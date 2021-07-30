В МВД подтвердили задержание одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko

Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko», - приводит РИА Новости слова Волк.

С ее слов, начиная с 2018 года представители этой организации привлекали вклады под предлогом высокоэффективных вложений. Сама компания была зарегистрирована за границей.

«Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась», - добавила Ирина Волк.

В ходе разбирательств следователям поступило более 100 заявлений от пострадавших от рук мошенников жителей Красноярского края, Тюменской, Иркутской, Новосибирской областей и других регионов России, а также из Казахстана.