В Мурманске спустили на воду большой гидрографический катер для нужд Северного флота
Достроечные работы должны завершиться в начале осени - после этого катер ждет комплекс испытаний в Кольском заливе и Баренцевом море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Мурманске состоялся спуск на воду большого гидрографического катера «Григорий Шадрин» для нужд Северного флота.
Достроечные работы должны завершиться в начале осени - после этого катер ждет комплекс испытаний в Кольском заливе и Баренцевом море.
Катер «Григорий Шадрин» заложили в Подмосковье, на судостроительном производстве АО «КАМПО» в августе 2020 года. В начале июля блок-модули судна были доставлены на Мурманский судоремонтный завод, где частично достроенный катер и был спущен на воду.