ОПК В Мурманске спустили на воду большой гидрографический катер для нужд Северного флота Тимур Шерзад Достроечные работы должны завершиться в начале осени - после этого катер ждет комплекс испытаний в Кольском заливе и Баренцевом море. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Мурманске состоялся спуск на воду большого гидрографического катера «Григорий Шадрин» для нужд Северного флота. Достроечные работы должны завершиться в начале осени - после этого катер ждет комплекс испытаний в Кольском заливе и Баренцевом море. Катер «Григорий Шадрин» заложили в Подмосковье, на судостроительном производстве АО «КАМПО» в августе 2020 года. В начале июля блок-модули судна были доставлены на Мурманский судоремонтный завод, где частично достроенный катер и был спущен на воду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика