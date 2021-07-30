В Нижегородской области апробированы новые способы применения инженерных войск
В Нижегородской области апробированы новые способы применения инженерных войск в ходе специальных учений на полигоне Мулино.
Военнослужащие применили новейшие робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14» и средства дистанционного минирования. Использовались навыки применения инженерных средств, полученных в Сирии.
Активную фазу специальных учений проинспектировал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, он сделал это в рамках рабочей поездки в войска ЗВО.
Специальные учения инженерных войск идут на 12 полигонах ЗВО и на участке реки Ока в рамках подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021». Ими руководит начальник инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. В этих специальных учениях задействовано более восьми тысяч человек и свыше полутора тысяч единиц военной техники.