Армия В Нижегородской области апробированы новые способы применения инженерных войск Тимур Шерзад Специальные учения инженерных войск идут на 12 полигонах ЗВО и на участке реки Ока в рамках подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Нижегородской области апробированы новые способы применения инженерных войск в ходе специальных учений на полигоне Мулино. Военнослужащие применили новейшие робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14» и средства дистанционного минирования. Использовались навыки применения инженерных средств, полученных в Сирии. Активную фазу специальных учений проинспектировал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, он сделал это в рамках рабочей поездки в войска ЗВО. Специальные учения инженерных войск идут на 12 полигонах ЗВО и на участке реки Ока в рамках подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021». Ими руководит начальник инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. В этих специальных учениях задействовано более восьми тысяч человек и свыше полутора тысяч единиц военной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика