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Отражение атаки: иркутские ракетчики уничтожили «диверсантов» на маршруте патрулирования ПГРК «Ярс»

Роман Захаров
05:00 30.07.2021
Противодиверсионные силы выполняют задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе учений пусковые установки ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования. Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства.

Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В свою очередь противодиверсионные силы выполняют задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

ДРГ были обнаружены  на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Группам условных диверсантов не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

При совершении интенсивных маневренных действий на полевых позициях колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности.

В учениях задействовано 10 образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты.

Всего к учениям с Иркутским ракетным соединением привлечено более 2000 военнослужащих РВСН, задействовано около 200 единиц техники.

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