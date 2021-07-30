Отражение атаки: иркутские ракетчики уничтожили «диверсантов» на маршруте патрулирования ПГРК «Ярс»

В ходе учений пусковые установки ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования. Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства.

Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В свою очередь противодиверсионные силы выполняют задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Группам условных диверсантов не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

При совершении интенсивных маневренных действий на полевых позициях колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности.

В учениях задействовано 10 образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты.

Всего к учениям с Иркутским ракетным соединением привлечено более 2000 военнослужащих РВСН, задействовано около 200 единиц техники.