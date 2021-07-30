Опубликованы кадры вывода из эллинга атомной подлодки «Красноярск» в Северодвинске

В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск». Эта стратегическая многоцелевая подлодка четвертого поколения проекта «Ясень-М» - носитель крылатых ракет «Оникс» и «Калибр». В планах Минобороны вооружить подобные боевые корабли и гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Свидетелем того, как новейшую субмарину выводили из цеха завода «Севмаш», был наш корреспондент Максим Гриценко.

Заокеанские эксперты подводные лодки проекта «Ясень-М» уже включили в рейтинг самых опасных лодок в мире. В перспективе их оснастят гиперзвуковыми ракетами.

«Грозный корпус дрогнул, и атомная многоцелевая подводная лодка с крылатыми ракетами начала движение на стапеле поезда. Сейчас ее скорость - один метр в минуту», - прокомментировал корреспондент.

Главком ВМФ России Николай Евменов отметил, что сегодняшнее событие - свидетельство того, что океанский флот страны на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками.

«Во-первых, это основа подводного флота. Многофункциональные, с большим модернизационным запасом, ну и, естественно, я не говорю об ударных возможностях этих лодок. Первая лодка «Северодвинск», она доказала все те качества технические, которые были заложены и проектантами, и корабелами, и использованы и применены подводниками Северного флота. Эта серия готова защищать интересы нашей Родины в любой точке мирового океана, в том числе и Арктике», - отметил Евменов.

Седьмого мая первая субмарина проекта «Ясень-М» - «Казань» - была передана ВМФ. В текущем году в состав флота войдет еще одна подводная лодка «Новосибирск». Сейчас на «Севмаше» в разной стадии строительства находятся еще несколько атомных подводных крейсеров.