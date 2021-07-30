В компании ответили на сообщения о возможном запрете платежного сервиса Samsung Pay в РФ

Южнокорейская компании Samsung отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о возможном запрете платежного сервиса Samsung Pay на территории России. В настоящее время изменения в деятельности организации не планируются, заявили «Российской газете» в пресс-службе компании.

«В данный момент мы изучаем полученные документы, никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на текст решения Арбитражного суда сообщал, что швейцарская компания «Сквин СА» подала иск из-за использования в работе системы технологий патента при отсутствии согласия правообладателя. Было отмечено, что решение станет действительным в течение 30 дней, если Samsung не обжалует его.

По информации Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, данный сервис на территории России используют 32% пользователей мобильных платежных систем.