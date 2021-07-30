Военнослужащие ЦВО прибыли в Узбекистан для учений на афганской границе

Миротворцы и бригады спецназначения Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в учениях с Вооруженными силами Узбекистана на афганской границе. Учение будет проходить на полигоне Термез.

Военнослужащие добрались до Узбекистана при помощи самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, точкой вылета стал аэропорт имени Королева под Самарой.

В предстоящих учениях участникам предстоит выполнять задачи по обеспечению территориальной целостности государства. Всего будет задействовано около полутора тысяч военнослужащих из России и Узбекистана. Проходить учения будут с 30 июля по 10 августа, будет привлекаться военная техника, включая авиацию.