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Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» спущен на воду в Северодвинске

Тимур Шерзад
11:25 30.07.2021
По традиции во время спуска на воду о корпус подводной лодки была разбита бутылка шампанского. В течение нескольких дней «Красноярск» подведут к набережной «Севмаша», где процесс достройки будет продолжен. 
Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» спущен на воду в Северодвинске
© Фото: Минобороны России
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Сегодня в Северодвинске прошла торжественная церемония спуска на воду (вывода из эллинга) атомного подводного ракетного крейсера четвертого поколения «Красноярск» - он построен по усовершенствованному проекту «Ясень-М».

В церемонии приняли участие главком ВМФ Николай Евменов, представители профильных органов военного управления Главного командования ВМФ России, командование Северного флота, генеральный директор ОСК и другие. 

«Благодаря передовым конструкторским решениям одного из ведущих конструкторских бюро «Малахит», высокому качеству работы корабелов «Севмаша» океанский Военно-морской флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта «Ясень-М». Выражаю уверенность в том, что взятые предприятием «Севмаш» темпы строительства атомных подводных лодок этого проекта позволят их передать в состав ВМФ в спланированные сроки с неизменно высоким качеством», - отметил Евменов. 

По традиции во время спуска на воду о корпус подводной лодки была разбита бутылка шампанского. В течение нескольких дней «Красноярск» подведут к набережной «Севмаша», где процесс достройки будет продолжен. 

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