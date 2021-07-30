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Морпехи Черноморского флота нейтрализуют «диверсантов» в Крыму

Тимур Шерзад
10:56 30.07.2021
Учения проходят планово, в соответствии с заранее утвержденным графиком. Задействовано около тысячи человек и полусотни единиц боевой и специальной техники. 
Морпехи Черноморского флота нейтрализуют «диверсантов» в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Морская пехота Черноморского флота нейтрализует «диверсантов» в Крыму. Эта работа - часть учений, стартовавших на полигонах боевой подготовки на Крымском полуострове. 

Морпехи выполняют боевые стрельбы по мишеням из стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров и противотанковых комплексов. Также отрабатывается вождение бронетехники. 

У наводчиков бронетехники - своя программа учений. Они тренируются разведывать цели, корректировать огонь, причем как в движении, так и на месте. Механики-водители, в свою очередь, уделяют внимание езде по пересеченной местности. Важный аспект - оборона колонн от атаки с воздуха и нейтрализация диверсионно-разведывательных групп условного противника. 

Учения проходят планово, в соответствии с заранее утвержденным графиком. Задействовано около тысячи человек и полусотни единиц боевой и специальной техники. 

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