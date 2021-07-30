Стражи северных берегов: военная полиция расправилась с «диверсантами» под Мурманском

На суше и на воде в Мурманской области проходят масштабные учения военной полиции «Страж-2021». Наш корреспондент отправилась в самый эпицентр и увидела, как бойцы отражают атаку диверсантов и ловят нарушителей на море. В первых рядах военной полиции работала Елена Сивонен.

По группе диверсантов военная полиция открывает огонь из всех видов стрелкового оружия. И хотя дым от взрывов застилает глаза, пулеметчики и автоматчики не прекращают стрельбы на поражение.

Бой скоротечный, группа нападающих так и не смогла захватить контрольно-пропускной пункт - она повержена. Но это еще не все. Звучит приказ: работая «тройками», диверсантов разоружить.

«На первый взгляд ощущение, что ты находишься на съемочной площадке. Здесь все как в кино. И кажется, вот они - декорации. Но нет. Этот антураж, максимально приближенный к реальному, создавали специально под большие учения "Страж-2021"», - комментирует корреспондент.

Учения проходят не только на земле, но и на воде, где работает морская военная полиция. В ее задачи входит патрулирование акватории Кольского залива.

Это хотя и учения, но подобная ситуация вполне реальна. Поступает вводная - проверить экипаж одного из судов. Сотрудники морской военной полиции незамедлительно выдвигаются на быстроходной лодке для проведения осмотра судна и при необходимости задержания «нарушителей».

«Полицейский разворот» - и катер мгновенно пристает к судну. Условный нарушитель действительно на борту. Его находят в трюме и доставляют на берег, где уже ждет группа быстрого реагирования.

А в двухстах километрах отсюда идет бой с незаконным вооруженным формированием. Боевиков 150 человек, их блокируют и берут в кольцо. Часть из них, понимая безвыходность положения, с поднятыми руками и белым флагом над головой сдается - с ними работают на фильтрационном пункте. Остальные предпринимают попытку прорыва.

«Условия максимально приближены к боевым. Все позиции нами занимались на неподготовленных участках, рота передислоцировалась, совершила марш, заняла позиции, мы оборудовали непосредственно свои опорные пункты и уже выполняли задачи руководства в рамках специальных учений», - отметил Александр Погодин, заместитель начальника отдела регионального управления военной полиции по Северному флоту.

Группы боевиков пытаются прорваться на бронетехнике. Их останавливают гранатометчики и артиллеристы. А автоматчики накрывают врага шквалом огня. Это тот случай, когда сопротивление бесполезно. Сегодня здесь не жалеют боеприпасов. Сосредоточенным огнем выводят из строя технику условных боевиков, а их самих уничтожают. Спецоперация завершается успешно.