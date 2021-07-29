Психолог объяснила влияние беспорядка в доме на эмоциональное состояние

Усталость, рассеивание внимания и снижение самооценки может вызывать у человека постоянный беспорядок в доме. Об это предупредила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

По словам специалиста, беспорядок зачастую провоцирует чувство вины и тревоги. У человека нередко возникают проблемы в личной жизни, а своя собственная перестает радовать.

«Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии», - отметила психолог.

Она заявила, что, вероятнее всего, человек не сможет справиться с этим сам и рекомендовала обратиться к психологу. Еще один совет - убираться поэтапно. Например, в понедельник разобрать книги, во вторник - одежду, и так далее.