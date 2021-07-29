СМИ узнали о планах кабмина ввести в вузах занятия по киберспорту

Кабмин РФ планирует к концу 2022 года ввести в ряде российских высших учебных заведениях программы в области киберспорта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии».

В материале издания говорится, что в действующие образовательные программы планируется дополнить киберспортивными дисциплинами. Кроме того, пишет газета, будут вводится занятия по анализу данных, разработке компьютерных игр.

Также сообщается, что студентов будут обучать созданию фильмов, видеороликов и прочего контента. В документе говорится, что данные программы будут внедрены в образовательный процесс к декабрю 2022 года.

Издание уточняет, что на программу планируют выделить 17,6 миллиардов рублей до 2024 года, 8,6 миллиардов из которых будет направлено из федерального бюджета. Было добавлено, что соответствующий документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию.