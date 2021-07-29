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Паром-гигант в виде двухполосной дороги: как многотонный «Ярс» переправляли через Оку

Иван Линдеманн
Олег Лавров
09:39 29.07.2021
Все сложнейшие операции на реке выполняют не только профессионалы-контрактники, но и призывники этого лета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Двойной наплавной мост впервые возвели инженерные войска во Владимирской области. Такого на реках еще никогда не делали. Конструкция может выдержать проезд даже 100-тонных стратегических ракетных комплексов. Как «Ярсы» перебрасывают на другой берег Оки, увидел Олег Лавров.

«Полсотни плавающих транспортеров, три десятка гусеничных  паромов и целый комплект понтонного парка в акватории Оки. По легенде учений мосты через реку уничтожены противником. Идет сложнейшая операция по переброске военной техники. И это не только танки и самоходные артустановки», - рассказал корреспондент «Звезды».

Обычный военный понтон такой вес не выдержит. Поэтому для переправы «Ярса» из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев был собран уникальный 360-тонный паром-гигант. И что самое интересное, все эти сложнейшие операции на реке выполняют не только профессионалы-контрактники, но и призывники этого лета.

«Личный состав здесь в основном призыва текущего года. Призвался кто-то месяц назад, кто-то еще меньше. Личного состава, кто призвался полгода назад, здесь менее 30%», - заявил командир понтонно-мостовой бригады Марат Умарканов.

Другая техника ракетного комплекса «Ярс» - машины боевого охранения, обеспечения боевого дежурства, командный пункт - переправляются через реку по уникальному наплавному мосту.

«Впервые в мировой практике понтонные подразделения собирают наплавной мост двойной ширины. Фактически это двухполосная дорога, способная выдержать до 120 тонн», - отметил Олег Лавров.

На наведение переправы путем продольной стыковки двух лент уходят минуты. Помимо пропускной способности, которая теперь увеличена в два раза, эта переправа выдерживает сильный ветер, большую скорость течения реки и волнение до трех баллов. Но настоящее испытание для наплавного моста - это проезд по нему 100-тонного «Ярса». 

На масштабных учениях были оборудованы все виды переправ: десантные на плавающих транспортерах ПТС-2, паромные и мостовые. Предварительные итоги уникальной операции подводит начальник инженерных войск Юрий Ставицкий.

«С задачей понтонеры справились. Оценка «отлично». Выполнили достаточно большое количество нормативов», подчеркнул он.

В розыгрыше тактического эпизода на Оке участвовали более 1600 военнослужащих и порядка 600 единиц военной и специальной техники. Впереди у военных инженеров - стратегические командно-штабные учения России и Белоруссии «Запад-2021». Они пройдут в начале сентября.

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