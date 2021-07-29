Захват здания и эвакуация раненых: кадры учений подразделений антитеррора под Хабаровском

В Хабаровском территориальном гарнизоне состоялись тактико-специальные учения с военнослужащими подразделений антитеррора и усиления по отражению атаки условных террористов.

По замыслу группа противника заняла один из заброшенных объектов и во время патрулирования территории открыла огонь по военнослужащим. Дежурный оперативно подал сигнал тревоги. На место конфликта выдвинулись подразделения антитеррора, которые, применив дымовую завесу, подошли к «захваченному» зданию.

В ходе завязавшегося учебного боя часть условных террористов была уничтожена, остальные были задержаны.

Особое внимание при проведении учения было уделено отработке слаженности действий подразделений в условиях динамично меняющейся обстановки и непредсказуемости действий условных террористов. Также были отработаны задачи по эвакуации условно раненого военнослужащего.