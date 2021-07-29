Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты

Красное мясо может провоцировать возникновение рака кишечника. Об этом предупредил врач-онколог Иван Карасев. В своем Instagram он рассказал про любимую еду пациентов, умерших от этой болезни.

В публикации медик ссылался на результаты исследований ученых американского Института онкологии. Они проанализировали ДНК образцы нормальной и опухолевой ткани 900 пациентов с раком кишечника.

«В ходе анализа у этих людей были обнаружены повреждения ДНК как в нормальной, так и в опухолевой ткани. Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде», - отметил Карасев.

При этом, уточнил врач, употребление птицы или рыбы на этот показатель никак не влияло.

«У пациентов с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК риск смерти от колоректального рака оказался на 47% выше», - сказал онколог.

Чтобы предотвратить развитие болезни, Карасев рекомендовал каждому человеку по достижении возраста 45 лет выполнить колоноскопию.