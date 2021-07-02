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Маневрирование парами и боевые развороты: истребители Су-30СМ отработали сложный пилотаж в Забайкалье

Анна Касаткина
09:09 02.07.2021
Перед полетами вся авиационная техника прошла проверку и техническое обслуживание.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МО РФ
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Приемы сложного пилотирования отработали экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ Восточного военного округа в Забайкальском крае. Летчики совершенствовали элементы сложного и группового пилотажа с большими углами наклона, а также боевые развороты.

Отрабатывались взлеты и посадки, в том числе в режиме радиомолчания, а также маневрирование в составе пар. Пилотажные упражнения пилоты совершали как на сверхмалых высотах, так и на высотах до десяти тысяч метров. Всего было выполнено порядка 20 вылетов.

Как уточнили в Минобороны России, перед полетами вся авиационная техника прошла проверку, техническое обслуживание, а также дозаправку силами специалистов наземных служб. Экипажи еще на земле провели тренировку предстоящих действий способом «пешим по-летному».

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