Маневрирование парами и боевые развороты: истребители Су-30СМ отработали сложный пилотаж в Забайкалье

Приемы сложного пилотирования отработали экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ Восточного военного округа в Забайкальском крае. Летчики совершенствовали элементы сложного и группового пилотажа с большими углами наклона, а также боевые развороты.

Отрабатывались взлеты и посадки, в том числе в режиме радиомолчания, а также маневрирование в составе пар. Пилотажные упражнения пилоты совершали как на сверхмалых высотах, так и на высотах до десяти тысяч метров. Всего было выполнено порядка 20 вылетов.

Как уточнили в Минобороны России, перед полетами вся авиационная техника прошла проверку, техническое обслуживание, а также дозаправку силами специалистов наземных служб. Экипажи еще на земле провели тренировку предстоящих действий способом «пешим по-летному».