Лучница Перова победила во втором круге олимпийского турнира в Токио

Россиянка Ксения Перова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука. Во втором круге она победила датчанку Майю Ягер со счетом 7:3.

В первом круге с соперницей из Австралии Элис Инли Перова лидировала со со счетом 7:1.

В 1/8 финала рано утром в пятницу, 30 июля, Перова встретится с индийской лучницей Дипикой Кумари.

Ранее Перова вместе с Еленой Осиповой и Еленой Гомбоевой завоевала для российской сборной серебряные медали в командном турнире.