«Один из моих последних стартов»: пловец Чупков прокомментировал выступление на Олимпиаде в Токио

Призер Олимпийских игр Антон Чупков заявил о намерении приостановить спортивную карьеру. По словам пловца, он не планирует участвовать в следующем чемпионате мира и не поедет на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

В четверг, 29 июля, Чупков стал четвертым на дистанции 200 метров брассом.

«Следующая цель – радоваться жизни и уже жить без этого. Это один из моих последних стартов на международном уровне. Чемпионат мира не в планах, Олимпиада в Париже тоже», – цитирует спортсмена РИА Новости.

По его словам, он хочет переключиться, так как годами не бывает дома, однако в будущем может вернуться в спорт. Спортсмен добавил, что его проигрышу «оправданий нет», однако он сделал то, к чему был готов.

Чупков стал бронзовым призером ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, он также два раза выигрывал чемпионат мира и является действующим мировым рекордсменом на дистанции 200 метров брассом.