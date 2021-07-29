Армия Автоматизированный процесс: для бойцов ВВО на реконструкции БАМ построили новейшие столовые Роман Захаров В состав технологических линий по производству пищи входит самое современное оборудование, позволяющее производить любые виды первых и вторых блюд, выпечку хлебобулочных изделий. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В блочно-модульных городках (БМГ) на участках реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) введены в строй современные столовые с новейшим технологическим оборудованием. В состав технологических линий по производству пищи для военнослужащих-железнодорожников Восточного военного округа (ВВО), принимающих участие в реконструкции БАМ, входит самое современное оборудование, позволяющее производить любые виды первых и вторых блюд, выпечку хлебобулочных изделий. Оборудование столовой имеет различные степени автоматизации процесса приготовления пищи. Это в значительной мере облегчает труд поваров, сокращает время приготовления пищи. На технологических линиях столовых БМГ работает высококвалифицированный персонал поваров, что позволяет постоянно изменять ассортимент приготовляемых блюд. Также ассортимент учитывается в зависимости от пожеланий военнослужащих. На базе технологического оборудования столовых налажено производство высококачественного хлеба. В настоящее время столовые развернуты в городках на участках строительства в поселках Верхнезейск, Огорон и Тунгала Амурской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика