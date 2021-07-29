В Роскомнадзоре назвали число блокировок сайтов с поддельными COVID-сертификатами

Почти тысячу сайтов и страниц заблокировали в российском сегменте интернета за размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации», – пояснили в ведомстве.

По словам опрошенных изданием экспертов, под сайтами и страницами подразумеваются также и страницы в социальных сетях – как конкретные публикации, так и сообщества, специально созданные аккаунты.

В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в России предусмотрена уголовная ответственность за распространение фейков, если они привели к тяжелым последствиям. В случае смерти человек в результате распространения ложной информации штраф для виновного составит от 1,5 до двух миллионов рублей, предусмотрено также наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.